По словам журналистов, у западных аналитиков нет доступа к разведданным, стратегическим целям, данным о потерях, которые есть у сотен тысяч хорошо информированных российских военных специалистов в Минобороны РФ.

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Журналисты рассказали, могут ли россияне использовать информацию от западных аналитиков в своих целях. В большинстве крупных военных конфликтов журналисты встроены в военные структуры и предоставляют обоснованные комментарии, но при этом отдают себе отчет в том, что определенная информация должна оставаться в секрете. Об этом сообщает Sky News.

Авторы публикации отмечают, что западные войска не участвуют в войне в Украине, и поэтому у журналистов, освещающих войну в Украине, ограничены возможности в том, что касается передачи информации.

В отличие от РФ, страны Запада не цензурируют освещение войны в СМИ. Однако при отсутствии информированного взгляда всегда есть вероятность того, что в заголовках окажется какая-нибудь "сенсационная" информация или информация, сеющая панику.

Минобороны Великобритании опирается на бывших военных ветеранов, их уникальный опыт работы, чтобы обеспечить обоснованный анализ событий, пишут журналисты

По их словам, у западных аналитиков нет доступа к разведданным, стратегическим целям, данным о потерях, которые есть у сотен тысяч хорошо информированных российских военных специалистов в Минобороны РФ.

Напомним, что дроны Bayraktar вновь применяют на фронте. Эксперт рассказал, почему это плохо для ВС РФ.

Также сообщалось, что в РФ заявили о переброске на фронт ТОС-2 "Тусочка" — преемника "Солнцепека".