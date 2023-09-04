Перевірка ВЛК: як покарають ухилянтів з фальшивими довідками, — пояснення адвоката

За словами адвоката Марини Бекало, військовозобов’язані, які отримали підроблений висновок ВЛК, у разі викриття можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

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Адвоката Марина Бекало 2 вересня у коментарі ТСН пояснила, як можуть покарати ухилянтів від мобілізації, які отримали підроблений висновок ВЛК про непридатність або тимчасову непридатність до військової служби.

"Той, хто отримав підроблений висновок ВЛК, за яким було встановлено непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, або тимчасову непридатність та отримав у зв’язку з цими обставинами відстрочку від призову під час мобілізації та, можливо, виїхав за кордон, у разі викриття може бути притягнений до кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу", – пояснила юрист.

За використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ч.4 ст. 358 ККУ. Використання завідомо підробленого документа — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (67 100 гривень) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

За словами Марини Бекало, такі факти спочатку мають бути виявлені в результаті перевірок комісій ВЛК, які визначають ступінь придатності до військової служби. Після відповідного розслідування стосовно осіб, які отримали завідомо підроблені довідки ВЛК, будуть порушені кримінальні справи.

Що відомо про перевірку ВЛК в Україні

1 серпня секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що в Україні перевіряють військово-лікарські комісії (ВЛК) і викривають осіб, які видавали й отримували неправдиві довідки про непридатність до служби під час повномасштабної війни. Він заявив, що відповідальність за підроблені документи чекає і на медиків, і на самих ухилянтів. За його словами, такі факти були виявлені у великій кількості й у різних регіонах.

30 серпня представник президента у Верховній Раді та народний депутат України Федір Веніславський висловився щодо прийдешніх перевірок автентичності висновків військово-лікарських комісій (ВЛК). Він наголосив, що ті українці, які намагаються уникнути мобілізації за допомогою фальсифікації довідок ВЛК, порушують закон.

Нагадаємо, 30 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, яке було присвячене військово-лікарським комісіям. Президент також розпорядився провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до служби, які ухвалювалися з 24 лютого 2022 року.

Крім того, Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 серпня повідомив, що Верховна Рада України вже веде роботу з реформування системи військово-лікарських комісій. Планується, що ці роботи буде завершено до настання нового року.