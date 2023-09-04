Проверка ВВК: как накажут уклонистов с фальшивыми справками, — объяснение адвоката

По словам адвоката Марины Бекало, военнообязанные, которые получили поддельное заключение ВВК, в случае разоблачения могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Related video

Адвоката Марина Бекало 2 сентября в комментарии ТСН объяснила, как могут наказать уклонистов от мобилизации, которые получили поддельное заключение ВВК о непригодности или временной непригодности к военной службе.

"Тот, кто получил поддельное заключение ВВК, по которому была установлена непригодность к военной службе с исключением с воинского учета, или временную непригодность и получил в связи с этими обстоятельствами отсрочку от призыва по мобилизации и, возможно, выехал за границу, в случае разоблачения может быть привлечен к уголовной ответственности по ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса", — пояснила юрист.

За использование заведомо поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ч.4 ст. 358 УКУ. Использование заведомо поддельного документа — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (67 100 гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

По словам Марины Бекало, такие факты сначала должны быть выявлены в результате проверок комиссий ВВК, которые определяют степень пригодности к военной службе. После соответствующего расследования в отношении лиц, получивших заведомо поддельные справки ВВК, будут возбуждены уголовные дела.

Что известно о проверке ВЛК в Украине

1 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что в Украине проверяют военно-врачебные комиссии (ВВК) и разоблачают лиц, которые выдавали и получали ложные справки о непригодности к службе во время полномасштабной войны. Он заявил, что ответственность за поддельные документы ждет и медиков, и самих уклонистов. По его словам, такие факты были выявлены в большом количестве и в разных регионах.

30 августа представитель президента в Верховной Раде и народный депутат Украины Федор Вениславский высказался относительно грядущих проверок подлинности выводов военно-врачебных комиссий (ВВК). Он отметил, что те украинцы, которые пытаются избежать мобилизации с помощью фальсификации справок ВВК, нарушают закон.

Напомним, 30 августа Владимир Зеленский провел заседание СНБО, которое было посвящено военно-врачебным комиссиям. Президент также распорядился провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к службе, которые принимались с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 30 августа сообщил, что Верховная Рада Украины уже ведет работу по реформированию системы военно-врачебных комиссий. Планируется, что эти работы будут завершены до наступления нового года.