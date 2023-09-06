На Закарпатті військком, який "відмазував" ухилянтів, отримав "символічне" покарання

На засідання суду полковник не прийшов, але подав на адресу установи заяву, у якій визнав свою провину.

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Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним у перевищенні службових повноважень військкома, полковника Йосипа Бундзяка. Той безпідставно виключав громадян з обліку, що надавало їм право виїзду за кордон. Про це пише видання Zahid.net

У Ппостанові суду йдеться про те, що полковник, працюючи начальником Рахівського РТЦК та СП засвідчував "липові" довідки ВЛК та відмітки в особових справах про причини виключення з військового обліку. Вони були неоформлені та непідтверджені 16-ю Регіональною ВЛК.

Таким чином шестеро людей було безпідставно виключено з військового обліку за станом здоров’я та отримали право виїхати за кордон.

Документи були оформлені на початку повномасштабного російського вторгнення, але відомо про них стало лише у серпні 2023 року.

На засідання суду полковник не прийшов, але подав заяву, в якій визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Олена Попова, яка визнала полковника винним у адмінправопорушенні. Суд призначив військкому 3400 грн штрафу.

Нагадаємо, що у мережі стався скандал через "доньку" військкома з Чернігова. Дівчина виклала на своїй сторінці в інстаграм світлини з подорожей у Маямі, на Гаваї, в Лос-Анджелес тощо. Пізніше з'ясувалося, що вона ніяка не дочка військкома, але українці хейт дівчини не припинили.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час спроби затримання призовника військком дістав пістолет.