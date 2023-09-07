"Передавали запчастини для військової авіації ЗСУ": у РФ повідомили про перекриття "каналу" контрабанди

За даними російського відомства, контрабандисти викуповували і ремонтували запчастини бойових літаків і вертольотів, а потім продавали їх замовникам з інших країн.

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У Росії повідомляють про перекриття каналу постачання"контрабандних запчастин" для військової авіації з РФ для України. Про це в четвер, 7 вересня, повідомляє Центр громадських зв'язків ФСБ, передає російське видання "РИА Новости".

У відомстві розповіли, що злочинне угруповання нібито постачало до країн Західної Європи комплектуючі та запасні частини для бойової авіації.

"Контрабандисти купували і ремонтували вузли та агрегати бойових літаків і вертольотів, а потім продавали їх іноземним замовникам, зокрема для потреб ЗСУ", — пишуть окупанти.

Крім того, за даними джерела, у затриманих було вилучено понад 100 виробів для бойової авіації, 117 тисяч доларів і 59 тисяч євро.

"Отримано документальні матеріали щодо участі затриманих в організації ремонтно-відновлювальних робіт стосовно комплектувальних виробів до українських військових літаків і вертольотів", — розповіли у відомстві.

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Нагадаємо, що в російських органах держбезпеки, тобто ворожої ФСБ, підтримують звільнення міністра оборони Сергія Шойгу і керівника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Російські загарбники вимагають від жителів тимчасово окупованих територій (ТОТ), щоб вони завантажували на свої телефони шпигунський софт.