Бійці "Сталевого кордону" підняли українські прапори у двох селах (відео)

На цю територію ніхто не заходив через щільне замінування, проте зараз українські прикордонники проклали безпечний шлях.

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На Харківщині у двох раніше звільнених населених пунктах Куп'янськомуого району замайоріли українські прапори. Їх підняли бійці бригади НГУ "Сталевий кордон". Про це повідомила 7 серпня пресслужба ДПСУ.

"Бійці "Сталевого Кордону" підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі (ред. — Дворічанська селищна громада Куп'янського району Харківської області), — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані населені пункти розташовані на кордоні з РФ (1 км) у так званій "сірій зоні". Після деокупації Силами оборони Харківської області на цю територію ніхто не заходив через щільне замінування, проте зараз українські прикордонники проклали безпечний шлях та підняли Державний Прапор України.

Нагадаємо, що військовослужбовці 47-ї ОМБр ЗСУ встановили прапор України на території села Роботине в Запорізькій області. Українські захисники підняли національний прапор із підписом головнокомандувача ЗСУ над зруйнованою будівлею школи.

Раніше повідомлялося, що у Нижньому Новгороді біля будівлі ФСБ підняли прапор України. Свідки події розповіли, що за день до цього на дротах був закріплений великий мішок. Рано-вранці 18 серпня мішок зірвався, розкривши на очах у всіх прапор України.