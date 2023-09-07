Передчувають "жест доброї волі": РФ перекидає підрозділи під Мелітополь, щоб спинити контрнаступ ЗСУ

Підрозділи Сил оборони загрожують позиціям ЗС РФ на Мелітопольському напрямку. Зокрема, лінія прориву все ширшає і до Токмака залишається все менше кілометрів.

Related video

Представник Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Ушкалович розповів про те, що збирається робити російське командування для зупинки просування Сил оборони. Про те, що ситуація складна, свідчать доповіді українського Міноборони: вказується, що воїни закріплюються на нових позиціях на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Однак росіяни все ще сподіваються, що зупинять це просування, — ідеться у виступі Ушкаловича в Military Media Center.

На півдні ЗС РФ потребують підсилення, стверджує офіцер. Щоб підсилитись, росіяни вводять резерви та перекидаються бойові підрозділи з інших напрямків. Мета перегрупування — покращення оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Тим часом підрозділи української "Гвардії наступу" знищили до взводу живої сили противника, наголосив офіцер. Вдалось просунутись у напрямку Мелітополя вглиб позиції росіян і вздовж лінії фронту.

"Закріплюються на займаних рубежах та здійснюють підготовку до подальших наступальних дій", — уточнив Ушкалович плани нацгвардійців.

Зі слів полковника, ЗС РФ зазнає втрат на фронті в Україні, але все ж намагається наступати на одних ділянках і втримати інші. Зокрема, ворог атакує у трьох напрямках — у бік Лиману, Мар'їнки та Авдіївки. Також — контратакує під Бахмутом.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Військовий оглядач Костянтин Машовець проаналізував ситуацію у Запорізькій області станом на 6-7 вересня. З його слів, ЗСУ перебувають за 2,5 км до села Новопрокопівка, розташованого південніше раніше деокупованого Роботиного. Крім того, Сили оборони в змозі перерізати польову дорогу, яка з'єднує Новопрокопівку та село Вербове, розташоване східніше. Водночас біля Вербового триває бій з підрозділами російського "Барсу". Отже, підсумував оглядач, смуга прориву фортифікацій ЗС РФ розширюється: оборона "тріщить" і на заході, і на сході напрямку на Токмак.

Зазначимо, на онлайн-карті DeepState видно, що лінія боїв просунулась далі між Новопрокопівкою та Вербовим. Відстань між цими населеними пунктами — близько 5 км. Відстань від Новопрокопівки до Токмака — близько 15 км. По дорозі ЗСУ потрібно буде пройти ще два села — Ільченкове та Солодка Балка, а також Мирне та Нове обабіч автошляху.

Ситуація біля Токмака станом на 7 вересня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, бійці ЗСУ використали ракету HIMARS для знищення схованки пускової установки "Ланцетів". Крім того, вигадали спосіб, як нищити піхоті і техніку ворога за допомогою протитанкових мін: їх підвішують до дронів і скидають згори.