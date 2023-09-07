Українські ППО стануть ефективнішими, ніж минулої зими, — командувач

За словами Сергія Наєва, у ЗСУ з'явилося більше систем ППО й ефективність буде вищою. Але у РФ поставили мету — випускати тисячі ударних дронів, зазначив Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки.

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Українська ППО тепер буде більш ефективною, оскільки з'являється більше озброєнь. Про це заявив заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький, передає Sky News.

Журналісти зазначають, що за час вторгнення російських військ, що триває, постраждала майже половина всієї енергетичної системи України, а загроза нових атак на енергосистему залишається гострою.

За словами Вадима Скібіцького, Москва може почати залучити ще більше безпілотників Shahed разом із ракетами й атакувати цілу низку цілей, щоб збити з пантелику ППО України.

Але в коментарі західним журналістам 7 вересня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що противник не полишає своїх злочинних задумів щодо атак по критично важливих об'єктах енергоінфраструктури та економіці України.

"Минулої зими у нас було менше [систем]. Тепер нам дали більше, і ефективність буде вищою", — пояснив він.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, зі свого боку, зазначив, що, хоча Україна, судячи з усього, непогано підготувалася до нових ударів дронів, більш масовані атаки все ж можуть створити проблему.

"У повітрі буде більше таких дронів, але, ймовірно, не набагато більше, ніж зараз, оскільки Росія поки що далека від наміченої мети з виробництва тисяч ударних БПЛА", — пояснив Бендетт.

Нагадаємо, що Повітряні сили показали роботу установки Gepard в Одеській області.

Також повідомлялося, що FPV-дрони завадили окупаційним військам евакуювати танк з поля бою.