Мобілізація жінок в Україні: у Зеленського пояснили, кого не випускатимуть за кордон

Вже з 1 жовтня українки, що здобули освіту у фармацевтичній та медичній сферах, мають зареєструватись у ТЦК. Однак це не означає, що усі вони не зможуть виїжджати з країни.

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Обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься не усіх жінок, які стоятимуть на військовому обліку. Про це 8 вересня у коментарі "РБК-Україна" розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також представник президента у парламенті Федір Веніславський.

"Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", — пояснив він.

Посадовець зазначив, що наразі обмежень на виїзд з країни для жінок, які просто стоятимуть на обліку, немає. За його словами, в уряді навіть не розглядають їх введення.

Також Веніславський нагадав, що і зараз в Україні є жінки, які стоять на військовому обліку. Жодних обмежень на поїздки за кордон вони не мають.

Нагадаємо, вже з 1 жовтня працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов’язані встати на військовий облік. Якщо випускниці, що здобули відповідну освіту, не звернуться у ТЦК протягом місяця після завершення навчання, їх можуть оштрафувати. Жінки з іншими спеціальностями можуть зареєструватися у військкоматах добровільно.

Раніше представник президента у РФ Федір Веніславський зазначав, що військовозобов’язаних жінок зможуть мобілізувати у ЗСУ. Українки теж отримуватимуть повістки, як і чоловіки. Також він завірив, що розширювати список спеціальностей, з якими громадянки зобов’язані встати на облік, у Верховній Раді нині не планують.