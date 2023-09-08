"Відповімо негайно": США створюють військову базу у Фінляндії, — президент Нійністе

За даними фінських ЗМІ, американські ВПС використовують аеропорт Рованіємі для своїх потреб. Крім того, виділено місце для базування військ США.

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Сполучені Штати планують створити військову базу у Фінляндії в межах угоди про військове співробітництво (DCA). Про це 8 вересня повідомив президент Фінляндії Саулі Нійністе, передає фінське видання Iltalehti.

Президент Нійністе заявив: "Угода DCA передбачає наявність хоча б обмеженої військової присутності США на території Фінляндії".

Згідно з інформацією від Iltalehti, американські військові планують використовувати аеропорт Рованіємі для своїх потреб і виділено місце для базування американських військ.

За словами Нійністе, будучи членом НАТО і партнером США, Фінляндія максимізує свою безпеку настільки, наскільки це практично можливо. Фінляндія, як країна НАТО, охороняє російський кордон і, за словами президента, реагуватиме в разі спроби проникнення на територію країни.

"Мій принцип полягає в тому, що якщо хтось проникне на територію країни, ми відповімо негайно", — зазначив Нійністе.

США також ведуть переговори про подібні угоди зі Швецією і Данією, а угоду з Норвегією вже підписано. Згідно з джерелами у фінському уряді, країна активно працює над включенням фінських Збройних сил до нової командної структури НАТО, під управлінням стратегічного командування об'єднаними збройними силами в Норфолку. Фінляндія на перших етапах підпорядковуватиметься командуванню НАТО в Брюсселі, але вона прагне змінити цю динаміку і включити всі країни Балтії під командування Норфолка.

Результатом цих двосторонніх військових угод у Скандинавії стане створення американських військових баз. Згідно з повідомленням ЗМІ, американські ВПС також почнуть використовувати інфраструктуру авіабази в провінції Лаппі (Лапландія), де планується розмістити перші винищувачі F-35 ВПС Фінляндії. Провінція безпосередньо межує з територією Росії.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що Уряд Фінляндії ухвалив рішення про створення найбільшого в Європі резерву коштів на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із хімічними, біологічними, радіологічними або ядерними загрозами.

Раніше, 1 серпня, міністриня закордонних справ країни Еліна Валтонен заявила, що сподівається на те, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні.