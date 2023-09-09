Росія не згадується як агресор: МЗС України обурене підсумковою декларацією G20 (документ)

За словами українських дипломатів, учасники G20 намагалися не акцентувати на тому, хто агресор і проти кого ведеться війна. Замість війни "проти України" використовується ухиле формулювання "війна в Україні", а назва країни-агресора не згадується зовсім.

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У МЗС України були незадоволені підсумковою спільною декларацією, оприлюдненою по завершенні індійського саміту "Великої двадцятки". Українські дипломати запропонували свою відредаговану версію документа. Про це йдеться в пості речника МЗС України Олега Ніколенка в соцмережі X (колишньому Twitter).

Українські дипломати звернули увагу на те, що представники закордонних країн намагаються не наголошувати на тому, хто агресор і проти кого ведеться війна (у тексті декларації замість війни "проти України" значиться ухиле формулювання "війна в Україні").

Ніколенко висловив розчарування тією частиною документа, яка стосується агресії РФ. За його словами, участь української сторони в саміті дала б змогу іншим сторонам скласти повніше враження про те, що відбувається в Україні.

"Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", — нагадав дипломат.

Водночас спікер українського зовнішньополітичного відомства запропонував свій варіант підсумкового тексту.

Він наголосив, що саме РФ, а не "всі країни" (як зазначено в декларації), повинна утриматися від застосування військової сили або ядерної зброї для територіальних завоювань.

Ніколенко також вказав на необхідність того, що учасники саміту повинні були засудити агресію РФ проти України та закликати Росію негайно її зупинити.

Нагадаємо, що генсек ООН Антоніу Гутерріш на пресконференції в Нью-Делі перед початком 18-го Саміту країн "Великої двадцятки", відповідаючи на запитання журналіста про те, чи варто очікувати мирного вирішення щодо війни в Україні, сказав, що врегулювання дипломатичним шляхом в ближньостроковій перспективі не передбачається: "Сторони вирішили продовжувати війну".

Також повідомлялося про те, чому Сі Цзіньпін не приїхав на саміт G20.