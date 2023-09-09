Россия не упоминается как агрессор: МИД Украины возмущен итоговой декларацией G20 (документ)

По словам украинских дипломатов, участники G20 старались не акцентировать внимание на том, кто агрессор, и против кого ведется война. Вместо войны "против Украины" используется обтекаемая формулировка "война в Украине", а название страны-агрессора не упоминается вовсе.

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В МИД Украины были недовольны итоговой совместной декларацией, обнародованной по завершении индийского саммита "Большой двадцатки". Украинские дипломаты предложил свою отредактированную версию документа. Об этом говорится в посте спикера МИД Украины Олега Николенко в соцсети X (бывшем Twitter).

Украинские дипломаты обратили внимание на то, что представители зарубежных стран стараются не акцентировать внимание на том, кто агрессор, и против кого ведется война (в тексте декларации вместо войны "против Украины" значится обтекаемая формулировка "война в Украине").

Николенко выразил разочарование той частью документа, которая относится к агрессии РФ. По его словам, участие украинской стороны в саммите позволило бы другим сторонам составить более полное впечатление о происходящем в Украине.

"Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", — напомнил дипломат.

Вместе с тем спикер украинского внешнеполитического ведомства предложил свой вариант итогового текста.

Он подчеркнул, что именно РФ, а не "все страны" (как указанно в декларации), должна воздержаться от применения военной силы или ядерного оружия для территориальных завоеваний.

Николенко также указал на необходимость того, что участники саммита должны были осудить агрессию РФ против Украины и призвать Россию немедленно ее остановить.

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Нью-Дели перед началом 18-го Саммита стран "Большой двадцатки", отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать мирного решения по войне в Украине, сказал, что мирного урегулирования в ближнесрочной перспективе не предвидится: "Стороны решили продолжать войну".

Также сообщалось о том, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20.