У Феодосії та Керчі пожежі та "прильоти": в окупаційній адміністрації повідомили про збиті БПЛА (фото)

За даними пабліків, у Керчі зафіксували пожежу біля залізниці. У Сімферополі мало місце загоряння в районі складів, де зберігаються цистерни з паливом.

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У суботу, 9 вересня, на території тимчасово окупованого Росією Сімферополя загорілася військова частина. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

Місцеві канали опублікували відео загоряння і написали, що незадовго до події в місті чули вибухи. За деякими даними, загорілася військова частина на вул. Калініна. Спочатку очевидці помітили дим, а потім почули звуки стрілянини.

Також повідомлялося, що сталося загоряння в районі складів цистерн із паливом.

За даними авторів публікації, у їхньому розпорядженні з'явився документ із планом російської військової частини на вул. Калініна в Сімферополі.

План російської військової частини на вул. Калініна в Сімферополі

"Пожежа або "бавовна" трапилися в районі складів, де цистерни з паливом зберігаються. Загалом, жителям прилеглих будинків рекомендуємо бути від цього місця якомога далі", — наголошується в пості згаданого пабліка.

За даними все того ж інтернет-ресурсу, 9 вересня також сталася пожежа у Феодосії, імовірно, на горі Тепе-Оба, де можуть розміщуватися російські ППО, звідки відкривається гарний огляд.

Повідомлялося і про загоряння в Новоозерному (західна частина Криму). Підписники пабліка написали, що пожежі між військовою частиною і СНТ "Десантник" передували "прильоти".

Пожежа в Новоозерному Пожежа в Новоозерному

У Керчі пожежу зафіксували біля залізниці на вулиці Станція Керч-2.

Пожежа в Керчі Пожежа в Керчі Пожежа в Керчі Пожежа в Керчі Фото: Telegram Пожежа в Керчі

"Велика пожежа на вулиці Станція Керч-2. Горить трава біля залізниці. Керчани викликали МНС. Зараз на місці триває боротьба з вогнем", — зазначається в публікації.

За словами місцевої мешканки, пожежу не могли загасити й був потрібен ще один пожежний розрахунок.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що над територією півострова збили два безпілотники.

Рух "АТЕШ" 9 вересня повідомив, що відстежує місця розміщення російських військ у північній частині Криму.

"Наші агенти в тимчасово окупованому Криму виявили місце стоянки військової техніки за селом Новостепе Джанкойського району. Там, також, знаходиться польова майстерня і наметовий табір", — ідеться в публікації.

Повідомляють, що учасники руху готуються до деокупації й стежать за ЗС РФ по всій території Криму.

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі молодий чоловік зняв російський прапор і назвав кримський "референдум" незаконним.

Також повідомлялося про те, чи можна атакувати військові об'єкти в Криму без терміналів Starlink, оскільки Ілон Маск боїться ядерної війни.