Командування ДШВ показало роботу розрахунків гаубиць L119 (відео)

Розрахунок гаубиці загалом працює по ворожій піхоті, бліндажам та укріпрайонах, а також виконує цілодобово завдання на одному з "гарячих напрямків".

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Українські артилеристи вправно використовують гаубиці L119 та знешкоджують ворожу піхоту й техніку. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook повідомило подробиці.

Артилерист 95-ої окремої десантно-штурмової бригади розповів, що його розрахунок успішно виконує цілодобово на одному з "гарячих напрямків". З його слів, наразі темп застосування залишається високим.

"Працюємо вдень та вночі!" – повідомив навідник гаубиці L119 на ім’я Олександр.

Захисник додав, що вдалося відбити наступ російської піхоти, яка намагалася атакувати наші позиці. Воїн додав, що розрахунок загалом працює по ворожій піхоті, бліндажам та укріпрайонах. Поділився Олександр й особистими успіхами на фронті.

"А на днях мені вдалося встановити особистий рекорд – дев’ять пострілів в одну ціль!" – пояснив він.

Результати ударів ЗСУ за 10 вересня 2023 року

Українські війська й надалі успішно нищать техніку ворога. Так, 10 вересня 40 бригада ЗСУ ліквідувала гаубицю Д-30, яку окупанти намагалися заховати серед цивільної інфраструктури. Це їм не вдається завдяки діям українських артилеристів.

Українські "Гради" знищили склади з боєприпасами та пальним РФ у Соледарі. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад БК російських загарбників. Згодом українські воїни застосували РСЗВ "Град" для того, щоб ліквідували склади з боєприпасами та пальним.

Також ЗСУ застосували танк-камікадзе на території Запорізької області. Механік-водій, ризикуючи життям, намагався довезти обкладений вибухівкою танк до російських позицій на відстань всього одного пострілу.

Нагадаємо, 10 вересня фінський БТР Sisu зафіксували у складі морпіхів ЗСУ під час навчань. Бійці 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти наче отримали бойові машини для навчань.