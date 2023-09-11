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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Палало й диміло: у РФ сталися пожежі за 30 км Кремля та в Краснодарі (відео)

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Фото: Shot | У РФ спалахнули дві пожежі протягом однієї доби

Унаслідок пожежі під Москвою повністю вигоріли три автівки, які стояли неподалік від будівлі місцевої дорожньої поліції. На відео з місця подій видно темно-сірі стовпи диму.

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МНС Росії відзвітувало про пожежі, які сталися на території РФ у першій половині дня 11 вересня. Зокрема, надзвичайні події сталися на південь від Москви та на околиці Краснодара. Лише чотири дні тому — 8 серпня — масштабна пожежа сталася посеред російської столиці: повідомляли, що НП охопила 800 кв. м. Про деталі сьогоднішньої ситуації йдеться в Telegram-каналі відомства.

Спершу спалахнуло в Краснодарі, вказано в дописі МНС Росії. Місце пожежі — склади на вулиці Демуса на східній околиці Краснодара. Ознаки займання помітили близько 11-ої год. (за Києвом). Площа займання — близько 700 кв. м. На відео з місця подій видно, що горить металевий ангар.

До роботи взялися 90 пожежників і 26 од. техніки — саме стільки людей знадобилося, щоб справитися з пожежею. Російські чиновники зазначили, що за пів години вогонь локалізували.

Пожежа в Краснодарі 11 вересня 2023 року Fullscreen
Пожежа в Краснодарі 11 вересня 2023 року

Близько 13 год. (за Києвом) загорілося в містечку Подольськ, розташованому за 14 км на південь від околиці російської столиці та за 30 км від Кремля.

Пожежа під Москвою 11 вересня 2023 року Fullscreen
Пожежа під Москвою 11 вересня 2023 року
Фото: Google maps

Пожежники розповіли деталі НП: палає 3 автомобілі, гараж і сарай. Загальна площа займання — до 80 кв. м. У російських пабліках вказують, що можливе місце займання — будівля російського Державної інспекції безпеки дорожнього руху (рос. "ГИБДД").

За результатами пожежі опублікували кілька світлин: видно, що машини вигоріли вщент.

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Пожежі в РФ: деталі

Протягом вересня в РФ ставалися пожежі на європейській частині країни. Зокрема, 8 вересня палало в Москві: загорілося неподалік від митної служби. 5 вересня загорівся нафтохімічний завод у Новгородській області: спершу власники заперечували, МНС заявило, що це дійсно пожежа через недотримання технічних норм. 2 вересня загорілося на холодокомбінаті в Санкт-Петербурзі.

Нагадуємо, українські спецпризначенці закріпилися на так званих "вишках Бойка" неподалік від острова Зміїний, про це розповіли в ГУР Міноборони. Також 11 вересня було гучно в Бєлгородській області РФ: місцеве населення опублікувало світлини з уламками безпілотників.