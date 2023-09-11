Палало й диміло: у РФ сталися пожежі за 30 км Кремля та в Краснодарі (відео)

Унаслідок пожежі під Москвою повністю вигоріли три автівки, які стояли неподалік від будівлі місцевої дорожньої поліції. На відео з місця подій видно темно-сірі стовпи диму.

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МНС Росії відзвітувало про пожежі, які сталися на території РФ у першій половині дня 11 вересня. Зокрема, надзвичайні події сталися на південь від Москви та на околиці Краснодара. Лише чотири дні тому — 8 серпня — масштабна пожежа сталася посеред російської столиці: повідомляли, що НП охопила 800 кв. м. Про деталі сьогоднішньої ситуації йдеться в Telegram-каналі відомства.

Спершу спалахнуло в Краснодарі, вказано в дописі МНС Росії. Місце пожежі — склади на вулиці Демуса на східній околиці Краснодара. Ознаки займання помітили близько 11-ої год. (за Києвом). Площа займання — близько 700 кв. м. На відео з місця подій видно, що горить металевий ангар.

До роботи взялися 90 пожежників і 26 од. техніки — саме стільки людей знадобилося, щоб справитися з пожежею. Російські чиновники зазначили, що за пів години вогонь локалізували.

Пожежа в Краснодарі 11 вересня 2023 року

Близько 13 год. (за Києвом) загорілося в містечку Подольськ, розташованому за 14 км на південь від околиці російської столиці та за 30 км від Кремля.

Пожежа під Москвою 11 вересня 2023 року Фото: Google maps

Пожежники розповіли деталі НП: палає 3 автомобілі, гараж і сарай. Загальна площа займання — до 80 кв. м. У російських пабліках вказують, що можливе місце займання — будівля російського Державної інспекції безпеки дорожнього руху (рос. "ГИБДД").

За результатами пожежі опублікували кілька світлин: видно, що машини вигоріли вщент.

Пожежі в РФ: деталі

Протягом вересня в РФ ставалися пожежі на європейській частині країни. Зокрема, 8 вересня палало в Москві: загорілося неподалік від митної служби. 5 вересня загорівся нафтохімічний завод у Новгородській області: спершу власники заперечували, МНС заявило, що це дійсно пожежа через недотримання технічних норм. 2 вересня загорілося на холодокомбінаті в Санкт-Петербурзі.

Нагадуємо, українські спецпризначенці закріпилися на так званих "вишках Бойка" неподалік від острова Зміїний, про це розповіли в ГУР Міноборони. Також 11 вересня було гучно в Бєлгородській області РФ: місцеве населення опублікувало світлини з уламками безпілотників.