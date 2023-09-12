У НАТО вважають, що РФ не зможе провести велику наступальну операцію цього року, — ЗМІ

За словами журналістів, водночас в Альянсі стурбовані майбутньою зустріччю очільника Кремля Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Владивостоці.

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Росія цього року не зможе провести масштабну наступальну операцію, оскільки у неї не вистачає військ і боєприпасів. Про це повідомив анонімний чиновник НАТО виданню Bloomberg.

За словами журналістів, водночас в Альянсі стурбовані майбутньою зустріччю очільника Кремля Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Владивостоці. Передбачається, що їхні переговори можуть призвести до додаткового постачання зброї Кремлю.

Зазначимо, що видання раніше писало, що хоча Пхеньян і Москва відкинули звинувачення США в постачанні зброї, Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можуть бути використані радянською зброєю.

"Постачання боєприпасів із Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження", — заявив професор із питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Теренс Реріг.

За його словами, Путін вважає, що зможе "пережити" Україну.

Представник НАТО заявив, що Північна Корея постачала боєприпаси, зокрема піхотні ракети і ракети, ПВК "Вагнер", коли найманці ще діяли в Україні, але доставлене досі обладнання не змінило динаміки бойових дій.

Нагадаємо, що американські журналісти повідомили, що у лідера КНДР є зброя, яку дуже хоче Путін. Повідомляється, що Кім Чен Ин може дати Володимиру Путіну артилерійські боєприпаси радянського зразка в обмін на продовольство і збройові технології. Також Кремль може дозволити більшій кількості північнокорейських робітників працювати в РФ.