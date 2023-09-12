Надання Росії зброї від КНДР може допомогти, але навряд чи змінить хід війни, — ЗМІ

Експерти вважають, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, які були б сумісні зі зброєю радянських часів.

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Якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю для війни в Україні, це може допомогти силам Кремля розширити запаси боєприпасів, що скорочуються, але навряд чи змінить хід конфлікту, вважають військові аналітики, пише Reuters.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії у вівторок для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, де офіційні особи США кажуть, що вони очікують, що обидві сторони продовжать угоду про зброю.

Вважається, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, які були б сумісні зі зброєю радянських часів, а також аналогічну історію виробництва таких боєприпасів.

"Розмір цих сховищ і їх деградація з часом менш зрозумілі, як і масштаб поточного виробництва, але ці запаси можуть допомогти поповнити ті запаси, які сильно виснажені в Україні", — сказав Джозеф Демпсі, дослідник оборони з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

"Хоча доступ до таких запасів може продовжити конфлікт, це навряд чи змінить результат", – додав він.

Сімон Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру вважає, що розмір цих сховищ і їх деградація з часом менш зрозумілі, як і масштаб поточного виробництва, але ці запаси можуть допомогти поповнити ті запаси, які сильно виснажені в Україні.

"Майже жоден із боєприпасів не є жодним чином "передовим" — він підживить традиційне російське використання артилерії загороджувального типу, але не забезпечить Росію точними боєприпасами", — сказав він.

На думку Сімона Веземана, мати мінімальні запаси для всієї своєї артилерії калібру 100-152 мм означало б, що Північна Корея матиме щонайменше мільйони снарядів, а для поповнення боєприпасів, випущених під час навчань або демонстрацій, знадобляться серйозні виробничі потужності.

Проте Веземан зазначив, що при наданні Росії великої кількості таких боєприпасів, неточність та подекуди несправність снарядів не мали б великого значення для росіян.

"Однак це могло би стати проблемою, якщо корейські боєприпаси мають настільки погану якість, що вони просто небезпечні для використання російськими солдатами — були свідчення, що саме такі проблеми з якістю виникають з північнокорейськими боєприпасами", — додав він.

Нагадаємо, що США намагалися зірвати зустріч Путіна з Кім Чен Ином в РФ.

Також повідомлялося, що Путін розраховує на постачання з КНДР боєприпасів для артилерії й ПТРК. Зі свого боку, голова Північної Кореї очікує, що Кремль надасть передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольство.