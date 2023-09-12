Підозрюють жителів у саботажі: окупанти після "виборів" посилили перевірку населення, — ЦНС

У підпіллі зазначили, що реальна явка у "виборчі дільниці" Запорізької області була низькою, однак це не завадило загарбникам "намалювати" 68%. Тепер на окупованих територіях перевіряють, чи всі бюджетники з'явилися на "вибори".

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На тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області, де РФ останні кілька днів проводила так звані "вибори", починають перевіряти місцеве населення за відсутність на "голосуванні". Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 12 вересня.

За інформацією українського підпілля, жителі тимчасово окупованих територій здебільшого вирішили проігнорувати ті "вибори", які влаштували загарбники.

Незважаючи на це, противник усе ж "намалював" собі 68% явки, однак точна кількість населення в Запорізькій області їм невідома, як зазначили в ЦНС.

"У РФ немає таких даних, проте реальні показники в рази менші. Попри те, що "голосування" тривало 11 днів, а озброєні люди обходили будинки — місцеві не виявили інтересу до фарсу Кремля. Тепер окупаційна адміністрація перевіряє бюджетників", — ідеться в повідомленні.

Йдеться про тих українців, які ухвалили для себе рішення не йти на фейкові "вибори" і ставити "галочку" в потрібному місці.

Окупаційна влада вимагає від державних установ список співробітників, які в період "виборів" були у відпустці або на лікарняному. Тільки тоді це може стати поважною причиною для громадян, щоб не з'явитися на "виборчі дільниці". Крім того, жителів підозрюють у саботажі через реальну низьку явку, тому перевірки посилилися.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що СБУ атакувала дронами "виборчий" штаб окупантів. Журналісти зазначили, що після гучних звуків вибухів окупантам довелося перекрити прилеглі вулиці, почалися перевірки людей і в повітря піднялися безпілотники ЗС РФ.