"Вибори закінчилися достроково": СБУ атакувала дронами "виборчий" штаб окупантів (відео)

За даними журналістів, після вибухів окупанти перекрили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей і підняли в повітря свої безпілотники.

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Українські дрони-камікадзе атакували так званий "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки, що розташоване у Василівському районі Запорізької області. Про це повідомляє видання УП із посиланням на джерела в СБУ.

"Вони (дрони-камікадзе) відвідали "виборчий" штаб раш*стів у селі Скалки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів. Але вибори тут закінчилися достроково", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією зі ЗМІ, після вибухів росіяни оточили суміжні вулиці, почали проводити перевірки серед людей і підняли в повітря свої безпілотні апарати.

За даними ЗМІ, за атакою стоїть Служба безпеки України.

Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо

У серпні Верховна Рада України звернулася до парламентів світу, щоб ті визнали так звані російські "вибори" нелегітимними на тимчасово окупованих територіях.

5 вересня стало відомо, що окупанти планують організувати на тимчасово окупованій території Луганської області проведення мобілізації до Збройних сил Російської Федерації. Фейкові "вибори" потрібні для того, щоб ворог зміг оновити списки та мобілізувати до російської армії нових людей.

В окупованому місті Маріуполь ЗС РФ продовжують проводити фальсифікації, симулюючи "вибори". Місцевих жителів змушують "голосувати" на зупинках громадського транспорту і навіть просто на капотах автомобілів.

У Луганській області дрон зірвав підготовку до "виборів", вразивши авто з бюлетенями. Росіяни за допомогою військових везли їх на виборчі дільниці, але партизани за допомогою FPV-дрона зупинили їх дорогою.

Також 7 серпня ексголова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що українські партизани завадили проведенню псевдовиборів. Будівлю, в якій мало відбуватися "голосування", спалили.