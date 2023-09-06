Дрон зірвав підготовку до "виборів" на Донбасі, уразивши авто з бюлетенями (відео)

Росіяни за допомогою військових везли на "виборчі дільниці" бюлетені для голосування, але партизани за допомогою FPV-дрона зупинили їх по дорозі.

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Українські партизани в Луганській області за допомогою дрона-камікадзе ліквідували трьох російських "політруків". Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у вівторок, 5 вересня.

Росіян ліквідували в Луганській області. Сили опору виявили, що вони перевозять виборчі матеріали та бюлетені за допомогою військових. Таким чином окупанти готувалися до так званих "виборів" на окупованій території регіону. Місцеві партизани прийняли рішення нейтралізувати загарбників за допомогою дрона-камікадзе.

На відеокадрах видно, як дрон знімає територію населеного пункту з висоти пташиного польоту. У цей час дорогою рухається машина з окупантами. Оператор БПЛА спрямовує дрон-камікадзе до цілі, і той успішно уражає її. Безпілотник, який вилетів на дорозвідку, зафіксував, як транспортний засіб окупантів вибухнув і задимівся.

"Розуміючи, що вибори на тимчасово окупованих територіях не узгоджені з владою України і є незаконними, дрон-камікадзе припинив підготовку до протиправних заходів", — підписали в Telegram-каналі відео.

Нагадаємо, 5 вересня в Луганській області під час спецоперації СБУ підірвали топколаборанта. За даними журналістів, Юрія Афанасьєвського підірвали у власному будинку. Топколаборант вижив, але перебуває в реанімації у важкому стані.

Дещо раніше в британській розвідці назвали переможця на "виборах" в окупації. Деякі "виборчі дільниці" вже були відкриті в Маріуполі та Запорізькій області, як зазначили аналітики. Загалом зареєстровано понад 1000 "кандидатів", але більша частина з них без політичного досвіду.