У РФ розпочали випробування безекіпажного танка Т-72 "Штурм": що відомо про "бойового робота"

Загалом проєкт "Штурм" включає чотири варіанти безпілотної бронетехніки. Зокрема, розглядається варіант створення безекіпажної машини вогневої підтримки "Терминатор" і ракетного комплексу ТОС-1А.

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Фахівці російської корпорації "Уралвагонзавод" (УВЗ) розпочали випробування безпілотного танка "Штурм", створеного на базі Т-72Б3 і призначеного для розгортання на українській лінії фронту. Як повідомили 11 вересня оглядачі Army Recognition, розробка проекту "бойового робота" почалася УВЗ ще до повномасштабного вторгнення, але останні події, схоже, прискорили його просування.

У матеріалі йдеться, що програма випробувань передбачає проведення стрільб по різних мішенях з акцентом на використання основного озброєння робота — 125-мм гармати з укороченим стволом.

Що відомо про проєкт

Танк "Штурм", виконаний на замовлення Міністерства оборони РФ, спирається на технології автоматизації танка Т-14 "Армата", який також планувалося випускати в безпілотному варіанті. Однак згодом було ухвалено рішення про створення нового роботизованого танка на базі старішої, але економічно вигіднішої платформи Т-72Б3.

Проєкт безекіпажного танка "Штурм" охоплює чотири різні типи бойових машин. Перший варіант оснащений 125-міліметровою гарматою з укороченим стволом, другий варіант розрахований на установку ракет або реактивного піхотного вогнемета з термобаричною боєголовкою "Шмель-М".

Третій варіант передбачає трансформацію машини вогневої підтримки "Терминатор", що оснащена двома 30-мм гарматами, у роботизований варіант. І нарешті четвертий проєкт "Штурм" передбачає створення безпілотної машини, що працює спільно з ракетним комплексом ТОС-1А.

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На думку російських фахівців, залежно від результатів проведених випробувань, варіанти машин можуть бути скориговані. Але в будь-якому разі передбачається, що впровадження у ЗС РФ такої техніки може дати значну перевагу.

Крім того, впровадження безекіпажних машин може призвести до перегляду тактики застосування танків і важкої бронетехніки, особливо у відповідь на активні танкові наступи. Зокрема зазначається, що застосування танків "Штурм" у конфігурації "танкова карусель" із трьох машин виявиться особливо ефективним порівняно з розгортанням великої кількості одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, українські бійці на Запорізькому напрямку застосували трофейний танк-камікадзе. У підсумку танк підірвався на міні, але вибух унаслідок детонації закладеного боєкомплекту був дуже потужний.