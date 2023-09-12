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"До останнього не вірив": російський журналіст Бабченко заявив, що СБУ завела на нього справу

Аркадій Бабченко
Російський журналіст Бабченко заявив, що СБУ завела на нього справу

За словами росіянина, "його зрадила Україна", яку він вважав другою Батьківщиною. Його нібито наказано "затримати і направити в Лук'янівське СІЗО" в Києві.

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Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що СБУ відкрила щодо нього кримінальне провадження. Про це Бабченко заявив на своїй Twitter-сторінці.

"СБУ завела на мене справу. Кримінальне провадження. Кримінальне провадження. Орієнтування на мене висить у базі прикордонників. Наказ — перетину кордону не перешкоджати", — пише він.

За словами росіянина, після перетину його наказано "затримати і направити в Лук'янівське СІЗО" в Києві.

Бабченко заявив, що не знає, на яких підставах відкрито цю "справу", але припустив, що через "образу" президента України Володимира Зеленського.

"Жодних інших варіантів бути просто не може. Я не резидент України, у країні не був уже чотири роки, бізнесу немає, майна немає. Тільки мої пости", — продовжив Бабченко.

Він додав, що "знав, що це станеться".

"Але, с*ка... До останнього не вірив. Не хотів вірити. Ну, не заарештують же вони мене, справді! Але, с*ка... Наївний дідусь", — поскаржився Бабченко.

Він також натякнув, що його "зрадила" Україна.

"І було в батька дві Батьківщини. І обидві його зрадили. Ну, що синку, допомогли тобі твої ляхи. Мені нема чого відповісти тепер на це питання", — продовжив журналіст свій об'ємний твіт цитатами з "Тараса Бульби".

Пост Аркадія Бабченка Fullscreen
Пост Аркадія Бабченка

СБУ наразі не коментувала заяву Бабченка.

Зазначимо, Аркадій Бабченко — російський опозиційний журналіст і прозаїк. Він критикує путінський режим і засуджує російську збройну агресію проти України. У 2017 році він емігрував до Чехії, а потім до України через початок репресій і переслідувань журналістів у Москві. Пізніше він виїхав до Євросоюзу. Зокрема, в Естонії журналіст проживає з 2022 року.

Нагадаємо, що в Таллінні (Естонія) російський опозиційний журналіст закидав яйцями посольство Російської Федерації на очах у правоохоронців.