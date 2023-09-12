"755 млн — мало": у Міносвіти пояснили, чому частина школярів залишилась без підручників

Минулого року українські 5-класники були змушені навчатись без книжок, бо гроші з бюджету на їхній друк були направлені на оборону. Тепер уряд залучає міжнародних партнерів, щоб побороти дефіцит.

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В українських школах виник дефіцит підручників через повномасштабну війну з Росією. Про ситуацію з забезпеченням учнів книжками 12 вересня розповів міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

"Торік через повномасштабне вторгнення усі кошти, закладені на підручники, спрямували на потреби оборони. Зрештою 5 клас НУШ (Нової української школи, — ред.) вимушений був навчатися без книжок", — написав він.

Цьогоріч потреба у підручниках та коштах подвоїлась, адже окрім 5 та 6 класів їх тепер потребують 1 та 10 класи. З моменту друку книжок для останніх минуло п’ять років.

"У держбюджеті на 2023 на друк підручників заклали 754,9 млн гривень. Утім, на жаль, цих коштів недостатньо, щоби покрити всю потребу. Тож продовжуємо активно залучати міжнародну підтримку. Нині партнери вже профінансували друк і доставлення підручників на 238,1 мільйона гривень", — повідомив Лісовий.

Міністр зазначив, що гроші спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ, бо для них змінилася програма. Раніше книжки були доступні лише в електронному форматі. У 1 та 10 класах програма залишилась та, що була, тому у Міносвіти школам порадили видати учням старі підручники з бібліотек.

5-класникам коштом донорів вже надрукували та доставили усі підручники з математики та української мови. Водночас книжок з природничої галузі надано були лише 74%.

"Коштом держбюджету також друкуємо історію України. А за підтримки донорів маємо надрукувати ще підручники з української літератури, інформатики, зарубіжної літератури та іноземної мови", — проінформував Лісовий.

Для 6 класів було надруковано загалом 4 769 768 примірників 116 різних підручників. Нині 98% з них вже доставлені в обласні книжкові бази.

"За кошти держбюджету цього року друкуємо 66% підручників для шестикласників від загальної потреби", — підкреслив міністр.

Він пояснив, що йдеться про підручники з української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, історії, математики, природознавства, а також книги для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами.

"Крім цього, плануємо коштом донорів надрукувати підручники з географії, інформатики, мистецтва, технологій та підручників шрифтом Брайля", — додав Лісовий.

Він назвав забезпечення школярів підручниками одним з пріоритетних завдань команди. З його слів, у міністерстві розуміють значення цього для освітнього процесу та працюють для пошуку фінансування друку решти книжок.

Нагадаємо, у Міносвіти інформували, що українські школярі з малозабезпечених сімей можуть безплатно отримати ноутбуки для навчання. До кінця року уряд готовий передати 40 тисяч приладів.

8 вересня голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що у шкільні підручники з історії додадуть новий розділ. Діти вивчатимуть повномасштабну війну з РФ та оборону України.