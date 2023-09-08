"Щоб не брали інформацію з TikTok": школярі будуть вивчати війну з РФ, — міністр Федоров

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, школярі вивчатимуть війну РФ проти України. У підручниках з історії з'явиться розділ про повномасштабну війну.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 8 вересня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що у шкільні підручники з історії додадуть новий розділ. Школярі будуть вивчати повномасштабну війну Російської Федерації проти України.

"Мені здається, що важливо вже почати додавати інформацію про повномасштабну війну та захист нашої країни, сміливість українців для того, що старшокласники не брали цю інформацію з TikTok", — зазначив міністр.

Федоров повідомив, що терміни, коли у шкільних підручниках з історії з'явиться розділ про повномасштабну війну, залежить від Міністерства освіти та науки. На його думку, у нас мало часу, це потрібно робити терміново, особливо в умовах війни Російська Федерація всіляко поширює свою пропаганду.

"Це потрібно терміново. Це питання потрібно вирішувати до нового року, більше часу у нас немає", — додав Федоров.

Також міністр зазначив, що освіта в Україні має бути гнучкою та актуальною.

"Зараз дуже швидко оновлюється інформація в світі, з’являється новий контент, з’являються нові професії і інформація досить швидко втрачає свою актуальність. Потрібно швидко розповсюджувати нову інформацію, ділитися нею і з викладачами, і з дітьми… Якщоб у нас була змога розповісти всім вчителям що таке ШІ, навчити їх викладати цей напрямок і поділитися додатком контентом, вони б відразу розповіли нашим дітям по всій країні, як це працює", — зазначив Михайло Федоров.

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Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що у Львові дітей почали вчити керувати дронами. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що навички польоту і збирання дронів — це один із елементів програми предмета "Захист України". У новому навчальному році діти вивчатимуть його в школах.

Нагадаємо, що журналісти назвали п'ять змін для українських школярів у новому навчальному році. Серед них — новий предмет "Захист України".