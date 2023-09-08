"Чтобы не брали информацию из TikTok": школьники будут изучать войну с РФ, — министр Федоров

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, школьники будут изучать войну РФ против Украины. В учебниках по истории появится раздел о полномасштабной войне.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 8 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что в школьные учебники по истории добавят новый раздел. Школьники будут изучать полномасштабную войну Российской Федерации против Украины.

"Мне кажется, что важно уже начать добавлять информацию о полномасштабной войне и защите нашей страны, смелость украинцев для того, что старшеклассники не брали эту информацию из TikTok", — отметил министр.

Федоров сообщил, что сроки, когда в школьных учебниках по истории появится раздел о полномасштабной войне, зависит от Министерства образования и науки. По его мнению, у нас мало времени, это нужно делать срочно, особенно в условиях войны Российская Федерация всячески распространяет свою пропаганду.

"Это нужно срочно. Этот вопрос нужно решать до нового года, больше времени у нас нет", — добавил Федоров.

Также министр отметил, что образование в Украине должно быть гибким и актуальным.

"Сейчас очень быстро обновляется информация в мире, появляется новый контент, появляются новые профессии и информация достаточно быстро теряет свою актуальность. Нужно быстро распространять новую информацию, делиться ею и с преподавателями, и с детьми... Если бы у нас была возможность рассказать всем учителям что такое ИИ, научить их преподавать это направление и поделиться приложением контентом, они бы сразу рассказали нашим детям по всей стране, как это работает", — отметил Михаил Федоров.

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Напомним, 1 сентября сообщалось, что во Львове детей начали учить управлять дронами. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что навыки полета и сборки дронов — это один из элементов программы предмета "Защита Украины". В новом учебном году дети будут изучать его в школах.

Напомним, что журналисты назвали пять изменений для украинских школьников в новом учебном году. Среди них — новый предмет "Защита Украины".