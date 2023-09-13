Вимушений крок: ЗС РФ уперше відправили в Україну частини 25-ої армії, — розвідка

Раніше частини і з'єднання 25-ї армії ЗС РФ планувалося відправити в Україну не раніше грудня. Однак російські війська відчувають надмірне навантаження через контрнаступ Сил оборони і тому змушені підтягувати резерви.

Related video

Російські війська відчувають надмірне навантаження, оскільки Сили оборони ведуть наступальні операції на трьох ділянках фронту. Щоб посилити свою оборону, Збройні сили РФ уперше перекинули в Україну частини 25-ї загальновійськової армії. Про це 13 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що частини і 25-ї армії, найімовірніше, зосереджені в Луганській області на північному сході країни.

"Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ї резервної армії йшлося про те, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року", — ідеться в повідомленні.

Однак, цілком імовірно, що російське командування розпорядилося відправити на фронт резерви раніше наміченого терміну, відчуваючи брак сил.

Важливо

У РФ готуються до другої хвилі мобілізації: названі терміни

Також існує ймовірність того, що Росія спробує використати частини 25-ї армії для створення резервних сил, щоб забезпечити командуванню більшу оперативну гнучкість.

Раніше повідомлялося, що російське військове командування повторює одну й ту саму помилку, якою користуються Збройні сили України. За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, окупанти змушені перекидати резерви з інших напрямків, а це погано для них закінчується.