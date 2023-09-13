Влаштовують засідки FPV-дронів: російські окупанти жаліються на нову тактику ЗСУ під Соледаром

Російську техніку очікують одразу 2 українські дрони. Один з них — розвідник, інший — дрон-камікадзе.

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В районі Соледара на Бахмутському напрямку на Донеччині ЗСУ продовжують "робити нерви" окупантам, застосовуючи нову тактику. Вони атакують їх FPV-дронами із засідок. Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на розповіді російських окупантів, які перебувають на цій ділянці фронту.

"Українські військові стали влаштовувати під Соледаром засідки із застосуванням FPV-дронів, які ховаються на маршрутах руху техніки у кущах чи руїнах та злітають під час наближення мети. Про це нам розповів один із офіцерів козацької бригади "Терек" із позивним Санич", — йдеться в повідомленні.

Російський вояка також розповів, що українські дрони працюють парами.

"У зв'язці з дроном-камікадзе працює дрон-розвідник, який перебуває на безпечній висоті та вибирає цілі для FPV-дрона", — пише видання.

Нагадаємо, що FPV-дрон "Маґури" наздогнав російську техніку. Бойова машина була уражена. У повідомленні йдеться про те, що це відбулося на Мелітопольському напрямку.

Раніше повідомлялося, що бійці УДА 11 вересня помітили БМП ЗС РФ та одразу знищили її FPV-дроном. Бойова машина піхоти окупантів вже диміла на дорозі. Згодом бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували її.