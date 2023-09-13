"Справа не у грошах": Волкер про те, яку ціну заплатить Україна у разі програшу (відео)

За словами дипломата, західним партнерам України слід думати про "ширшу картину і стратегію" і дати Україні більше ресурсів для пришвидшення закінчення війни.

Related video

Думати про те, скільки коштує день війни в Україні не є зараз настільки важливим, як думати про те, що втратить Україна та її союзники у разі її програшу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017– 2019 роках Курт Волкер.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як довго Захід може підтримувати фінансово Україну у війні, він сказав, що питання про кошти зараз не стоїть.

"Це питання, яке весь час ставлять у США і в західних столицях. І я продовжую говорити людям у США та інших країнах, що це — неправильне запитання. Справа не в тому, скільки коштує день війни. Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє? Яку ціну заплатять українці? Яка ціна для наших союзників по НАТО, які нині і самі можуть зазнати нападу?", – сказав Волкер.

На думку дипломата, у разі програшу України її партнерам доведеться реагувати активніше, ніж це відбувається зараз, тож зараз необхідно думати про "ширшу картину і стратегію" та дати Україні більше ресурсів для прискорення завершення війни.

За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, один день війни в Україні коштує 100 млн доларів на день. Він вважає, що не зовсім справедливо пред'являти претензії державі про те, що більшу частину фінансування взяли на себе волонтери, адже їхня допомога становить лише 3%.

За повідомленням ЗМІ, війна в Україні обходиться РФ приблизно у 67 млрд на рік або 3% ВВП.

Нагадаємо, що посланець Ватикану кардинал Маттео Зуппі здійснить візит до Китайської Народної Республіки для переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що Путін проводить у Польщі та Румунії розвідку боєм перед початком війни з НАТО. Всі інциденти з падінням у Польщі та Румунії ракет і безпілотників можуть бути ознакою того, що Кремль готує напад у короткостроковому майбутньому.