"Дело не в деньгах": Волкер о том, какую цену заплатит Украина в случае проигрыша (видео)

По словам дипломата, западным партнерам Украины следует думать о "более широкой картине и стратегии" и дать Украине больше ресурсов для ускорения окончания войны.

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Думать о том, сколько стоит день войны в Украине не является сейчас настолько важным, как думать о том, что потеряет Украина и ее союзники в случае ее проигрыша. Об этом в интервью Радио Свобода сказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, как долго Запад может поддерживать финансово Украину в войне, он сказал, что вопрос о средствах сейчас не стоит.

"Это вопрос, который все время задают в США и в западных столицах. И я продолжаю говорить людям в США и других странах, что это — неправильный вопрос. Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какая цена, если Украина проиграет? Какую цену заплатят украинцы? Какова цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению?", — сказал Волкер.

По мнению дипломата, в случае проигрыша Украины ее партнерам придется реагировать активнее, чем это происходит сейчас, поэтому сейчас необходимо думать о "более широкой картине и стратегии" и дать Украине больше ресурсов для ускорения завершения войны.

По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, один день войны в Украине стоит 100 млн долларов в день. Он считает, что не совсем справедливо предъявлять претензии государству о том, что большую часть финансирования взяли на себя волонтеры, ведь их помощь составляет лишь 3%.

По сообщению СМИ, война в Украине обходится РФ примерно в 67 млрд в год или 3% ВВП.

Напомним, что посланник Ватикана кардинал Маттео Зуппи совершит визит в Китайскую Народную Республику для переговоров по урегулированию войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Путин проводит в Польше и Румынии разведку боем перед началом войны с НАТО. Все инциденты с падением в Польше и Румынии ракет и беспилотников могут быть признаком того, что Кремль готовит нападение в краткосрочном будущем.