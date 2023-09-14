Ситуація під Мар'їнкою та Авдіївкою загострилася: у чому військовий сенс атак ЗС РФ, — експерт

У військово-політичному сенсі ці населені пункти мають значення для Москви. Оскільки до російських військових стоїть питання, як можна понад рік вести бойові дії і не просунутися там навіть на тактичному рівні.

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Збройні сили РФ активізували штурмові дії в районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області. Противник намагається досягти хоч якихось успіхів на цих ділянках фронту після понад 560 днів війни. Про те, який сенс окупантам у захопленні цих населених пунктів розповів 14 вересня в ефірі телемарафону військовий експерт генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

За його словами, для російських окупантів захоплення Мар'їнки має насамперед військово-політичний сенс, оскільки вже понад півтора року українська оборона на цій ділянці залишилася для росіян неприступною.

"Це питання до військових, як можна більше року вести бойові дії і не просунутися там навіть на тактичному рівні", — сказав Романенко.

Генерал також зазначив, що якщо противнику вдасться взяти під контроль Авдіївку і Мар'їнку, то для нього відкриваються подальші перспективи. Однак українське військове командування цілком розуміє всі загрози і проводить адекватні контрзаходи.

"Я думаю, що будуть визначені асиметричні дії з боку Сили оборони України, які не дадуть змоги реалізувати такі підходи з боку противника в цьому районі", — наголосив Романенко.

Перед цим заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти не залишили планів захопити Мар'їнку й Авдіївку, незважаючи на те, що після року бойових дій через обстріли їх фактично стерто з лиця землі.

"Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Уже близько року росіяни активно намагаються взяти під контроль Авдіївку і Мар'їнку. Вони фактично вже стерли з лиця землі ці два населені пункти. Там фактично вже зверху і не можна воювати, там уже війна заходить під землю", — повідомила Маляр в ефірі телемарафону.

Раніше повідомлялося, що для командування ЗС РФ прорив українськими силами першої лінії оборони став несподіванкою. Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, друга лінія оборони у росіян укріплена значно менше, що може позитивно зіграти для ЗСУ.