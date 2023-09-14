Російський Су-27 випустив ракету в британський літак над Чорним морем, але промахнувся, — ЗМІ

Один із російських пілотів вирішив відкрити вогонь по літаку-розвіднику Великої Британії, вирішивши, що отримав дозвіл на атаку. Але другий вважав інакше і лаявся на адресу колеги, коли той випустив ракету.

Related video

Російський пілот винищувача Су-27 намагався збити розвідувальний літак Королівських британських ВПС над Чорним морем, помилково вважаючи, що отримав на це дозвіл, повідомляє The Daily Mail.

Пілот російського винищувача випустив дві ракети в розвідувальний літак RAF RC-135 Rivet Joint. Випадок стався 29 вересня. Російська сторона, пояснюючи подію, послалася на технічну несправність. Але зараз стало відомо, що російський льотчик-винищувач промахнувся.

Бен Воллес, який очолював тоді Міноборони Великої Британії, підтвердив те, що трапилося, заявивши в парламенті, що два російські винищувачі безрозсудно зблизилися з британським літаком-розвідником, на борту якого перебувало до 30 осіб, і що один із винищувачів ЗС РФ випустив ракету.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив, що сталася технічна несправність. Воллес поговорив із російськими міністрами, прийняв пояснення та заявив, що інцидент вичерпано.

Однак тепер три високопоставлені західні джерела в оборонному відомстві повідомили журналістам, що, згідно із записами переговорів, один із російських льотчиків вважав, що отримав команду атакувати британський літак.

Джерело журналістів пояснило, що передувала неоднозначна команда від російської наземної станції, яка звучала приблизно як: "Ви отримали ціль".

Перший пілот сприйняв це як наказ відкрити вогонь по літаку-розвіднику, але другий вважав інакше і лаявся на адресу колеги, коли той випустив першу ракету, що пройшла в небезпечній близькості від британського літака.

Якби російський винищувач збив розвідувальний Rivet Joint над Чорним морем, Великій Британії та союзникам по НАТО, можливо, довелося б вступити у війну з РФ, зазначають журналісти.

5-та стаття статуту НАТО передбачає, що країни-учасниці повинні розглядати збройний напад на одну або кілька країн як напад на всіх.

У разі такого нападу кожна країна НАТО повинна надати допомогу країні, яка зазнала нападу, будь-якими засобами, які вважатиме за необхідне.

Британські ВПС регулярно збирають розвіддані над міжнародними водами Чорного моря, країнами Балтії та східною частиною Польщі.

Літак-розвідник Rivet Joint

Роль Rivet Joint полягає в тому, щоб перехоплювати електронні комунікації. Цей літак також фіксує радіоактивність і може виявити ядерну зброю.

Британський літак-розвідник RC-135 Rivet Joint

Міноборони Великої Британії заявило, що не оприлюднюватиме деталей перехоплених розмов.

Британські та американські літаки продовжили виконувати розвідувальні польоти після випадку у вересні. Однак тепер британські літаки-розвідники супроводжують винищувачі Typhoon, а американські — БПЛА.

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер у березні заявив про важливість зберегти Чорне море і повітряний простір над ним відкритими для всіх країн.

За словами Райдера, Чорне море не може перебувати у власності якоїсь однієї країни і є доступним країнам НАТО, зокрема Румунії, Болгарії та Туреччині.

Райдер коментував становище в районі моря після схожого випадку, коли російські літаки змусили впасти американський дрон MQ-9 Reaper.

Після зіткнення бортова камера показала зламаний (ліворуч) і порівняно справний гвинт (праворуч).

Зламаний гвинт MQ Reaper Порівняно цілий гвинт MQ Reaper

Нагадаємо, що авіація РФ супроводжувала в повітрі британський винищувач. Три літаки російських ВПС, згідно з опублікованим відео, досить близько пролітали поруч із досвідченим британським льотчиком, який побоювався, що зіткнення могло стати приводом для РФ почати Третю світову.

Також повідомлялося, що іранські дрони і катери оточили кораблі США в Перській затоці. Іран направив невеликі човни після появи кораблів USS Bataan і USS Carter Hall. Відео опублікували ВМС Ірану.