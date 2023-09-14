Німеччина та Ізраїль спільно розрообляють європейську САУ EH52: що відомо про проєкт

Проєкт націлений на європейський ринок й на Велику Британію зокрема. САУ матиме 155-мм гармату та втоматизовану систему керування.

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Оборонні компанії Rheinmetall та Elbit Systems обʼєднують зусилля задля створення артилерійської установки EH52. Про це повідомляє Army Recognition.

Програма EH52 або Європейська гаубиця 52-го калібру спрямована на задоволення потреб європейських армій у сучасних системах. Серед потенційних замовників виділяють також Міністерство оборони Великої Британії.

Співпраця передбачає, що Rheinmetall надасть шасі для розробки HX 10x10, а ізраїльська Elbit Systems створить башту артилерійської установки. Передбачається, що вона буде повністю автоматизованою, а гармата буде довжиною 52 калібри. Ініціатива німецької компанії спрямована на надання повноцінного артилерійського рішення для країн НАТО.

HX 10x10 в цій конфігурації буде відігравати ключову роль в артилерійському застосуванні завдяки інтерфейсу Artillery Truck Interface. Шасі має повністю автоматизовану систему обробки вантажу (ALHS) та універсальну раму, яка стійка до скручування (UTRS), що розширює логістичні функції машини. Силова установка вантажівки відповідає стандарту EURO 6. Кабіна машини отримала протимінний захист.

Нагадаємо, Rheinmetall також представив систему для підвищення ситуаційної обізнаності на полі бою.

17 травня в Ізраїлі відрапортували про успішне випробування САУ L52 з автоматизованими системами.