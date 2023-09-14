СБУ викрила у Києві ексадвоката, який "працював" на телеграм-канал "вагнерівців" (фото)
Ексадвокат записував численні відеосюжети, в яких дискредитував вище військово-політичне керівництво України та закликав захопити владу. Відеоролики він викладав на власному ютуб-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тисяч користувачів.
Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили у Києві колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні. Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в державі й деморалізувати українських воїнів на фронті. Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, фігурант позиціонував себе як "лідер громадської думки" та провокував людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів.
Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тис. користувачів.
"У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі", — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Телеграм-канали "вагнерівців".
Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України й тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави.
"За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора", — додали в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, що 14 вересня СБУ затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.
Також цього ж дня кіберфахівці СБУ затримали у Херсоні інформаторку, котра працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого призначили "куратором" тимчасово окупованої частини області.