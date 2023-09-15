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Удар по Севастополю поставив під загрозу підтримку флоту РФ у бойовій готовності, — розвідка

Чорноморський флот РФ
Фото: УНІАН | Кораблі Чорноморського флоту РФ

Відновлення сухих доків судноремонтного заводу займе багато часу, а на ремонт пошкодженого підводного човна, якщо він взагалі можливий, піде не один рік і мільйони доларів.

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Ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі 13 вересня спричинив складнощі, пов'язані з підтриманням кораблів Чорноморського флоту РФ у бойовому стані. Існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із пошкоджених сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців. Про це 15 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що внаслідок ракетної атаки постраждали великий десантний корабель "Минск" і підводний човен "Ростов-на-Дону", які перебували на ремонті в сухих доках.

"Незважаючи на те, що Міністерство оборони РФ применшує ступінь пошкодження кораблів, з відкритих джерел відомо, що "Мінськ" майже напевно було знищено, а "Ростов", найімовірніше, зазнав колосальних пошкоджень", — ідеться в повідомленні.

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Також зазначається, що навіть якщо субмарину можливо відновити, на це піде не один рік і мільйони доларів. Крім того втрата підводного човна такого класу позбавляє російський флот у Чорному морі повноцінно здійснювати атаки по Україні, оскільки "Ростов-на-Дону" була носієм крилатих ракет, якими окупанти обстрілювали українські об'єкти.

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Нагадаємо, пресслужба Міноборони РФ 13 вересня підтвердила факт нанесення удару по Севастополю, внаслідок чого було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ. Однак у публікації зазначено, що кораблі все ж таки підлягають відновленню і після ремонту повернуться в стрій.

Тим часом експерти порталу Oryx повідомили, що ВДК "Минск" і підводний човен "Ростов-на-Дону" зазнали критичних пошкоджень, після яких ні про яке відновлення не може бути й мови.