Штурмували Маріуполь і Бахмут: бойовики РФ проведуть за гратами 15 років, — СБУ

Серед засуджених російських військових є й ті, які ще в 2015 році перебували у лавах терористичної організації "ДНР" та воювали проти сил АТО на сході України.

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Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини ще 6 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці додають, що українські захисники взяли їх у полон під час жорстоких боїв у травні та червні цього року в районах Бахмута та Авдіївки.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам 15 років тюремного ув’язнення.

Встановлено, що більшість із них на початку повномасштабного вторгнення РФ увійшла до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу ЗС РФ.

Однак, серед них є зрадники, які ще у 2015 році перебували у лавах терористичної організації "ДНР" та воювали проти сил АТО на сході України.

"Тоді один із них вступив до складу підконтрольного росії "9-го окремого полку морської піхоти" (більш відомого як "дев’ятка"), інший – приєднався до угруповання "восток" ", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обидва зловмисники обстрілювали позиції українських військ у районі Ясинуватої та Пісків, а після 24 лютого 2022 року брали участь у захопленні Маріуполя.

Ще четверо зрадників входили до складу так званої "народної міліції Л/ДНР" і після початку повномасштабного вторгнення РФ штурмували Бахмут та Красногорівку на Донеччині.

Інші бойовики обстрілювали з автоматичної зброї позиції ЗСУ в районі селища Білогорівка в Луганській області.

Також вони облаштовували фортифікаційні споруди та вогневі точки російських окупантів поблизу Авдіївки та Лисичанська.

"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації)", — зазначають в СБУ.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що 15 вересня Служба безпеки України викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії.