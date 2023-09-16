У будинку під Воронежем вибухнула граната: загинули сапери ЗС РФ, — ЗМІ (фото, відео)

За даними журналістів, в будинку, де сталася трагедія, мешкали п'ятеро чоловіків. Загиблі були професійними саперами ЗС РФ.

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У місті Розсош Воронезької області (Російська Федерація) місцеві жителі чули вибух. В одному з приватних будинків вибухнула граната, внаслідок чого загинуло троє російських військовослужбовців. Про це повідомило видання Baza.

"Троє людей загинули через вибух гранати у дворі будинку під Воронежем", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в будинку проживало п'ятеро чоловіків. Після того, як у двір вийшли троє з них — пролунав вибух. Постраждалих врятувати не вдалося.

За попередньою інформацією ЗМІ, вибух стався випадково через недбале поводження з боєприпасом.

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У російському виданні Astra повідомили, що військові, які були професійними саперами, загинули на вулиці Чапаєва у Розсоші.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін розповів, що вибух стався через те, що військові РФ щось не поділили.

"Підсумок: мінус комбат, його заступник, заступних по технічній частині та два водії. Російські канали пишуть, що вибух стався випадково", — сказав Ігаль Левін.

Нагадаємо, 15 вересня партизан у ЗС РФ знищив групу російських окупантів у місті Генічеськ в Херсонській області. Військовий активував вибухівку, коли бійці ЗС РФ вилазили з військової техніки. У результаті було ліквідовано дві вантажівки з особовим складом армії окупантів.

22 серпня стало відомо, що російські військовослужбовці 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували між собою бійку, яка закінчилася стріляниною у Херсонській області. В результаті чого загинув військовий РФ, ще двоє отримали поранення.