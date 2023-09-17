Країни НАТО повинні готуватися до довгої війни в Україні, — Столтенберг

Генсекретар Альянсу висловив упевненість у тому, що після закінчення війни Україна отримає гарантії безпеки і стане членом НАТО.

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Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke заявив, що країни НАТО мають готуватися до затяжної війни в Україні. За його словами, попри те, що всі хочуть швидкого встановлення миру, війна припиниться після того, як Росія виведе війська. Про це 17 вересня повідомили журналісти Deutsche Welle.

Генсек сказав, що більшість збройних конфліктів триває довше, ніж передбачалося спочатку, тому Альянс має бути готовим до довгої російсько-української війни.

Він також додав, що якщо Україна на даному етапі перестане воювати, то прийде кінець її існуванню.

"Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми маємо усвідомлювати: якщо президент Володимир Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", — сказав Столтенберг.

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Генсек зазначив, що Україна безсумнівно стане членом Альянсу, оскільки після закінчення війни країна повинна буде отримати гарантії безпеки, щоб запобігти можливості повторної агресії з боку РФ. З іншого боку перемир'я не повинно дати Росії час для перепочинку, а Альянс не повинен дозволити Москві знову загрожувати безпеці в Європі.

"Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО", — наголосив генсекретар.

Нагадаємо, 30 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські захисники перевершили всі очікування, коли мова заходить про контрнаступ ЗСУ. Він нагадав, що у 2022 році багато експертів не вірили, що Україна зможе вистояти у війні з РФ і кілька днів.

22 липня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Під час бесіди було обговорено питання інтеграції України в Північноатлантичний Альянс, а також питання, пов'язані з безпекою в Чорному морі.