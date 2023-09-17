Страны НАТО должны готовиться к долгой войне в Украине, — Столтенберг

Генсекретарь Альянса выразил уверенность в том, что после окончания войны Украина получит гарантии безопасности и станет членом НАТО.

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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke заявил, что страны НАТО должны готовиться к затяжной войне в Украине. По его словам, несмотря на то, что все хотят скорого установления мира, война прекратится после того, как Россия выведет войска. Об этом 17 сентября сообщили журналисты Deutsche Welle.

Генсек сказал, что большинство вооруженных конфликтов длится дольше, чем предполагалось изначально, поэтому Альянс должен быть готов к долгой российско-украинской войне.

Он также добавил, что если Украина на данном этапе перестанет воевать, то придет конец ее существованию.

"Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время мы должны осознавать: если президент Владимир Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", – сказал Столтенберг.

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Генсек отметил, что Украина несомненно станет членом Альянса, поскольку после окончания войны страна должна будет получить гарантии безопасности, чтобы предотвратить возможность повторной агрессии со стороны РФ. С другой стороны перемирие не должно дать России время для передышки, а Альянс не должен позволить Москве вновь угрожать безопасности в Европе.

"Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО", – подчеркнул генсекретарь.

Напомним, 30 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские защитники превзошли все ожидания, когда речь заходит о контрнаступлении ВСУ. Он напомнил, что в 2022 году многие эксперты не верили, что Украина сможет выстоять в войне с РФ и несколько дней.

22 июля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. В ходе беседы был обсужден вопрос интеграции Украины в Североатлантический Альянс, а также вопросы, связанные с безопасностью в Черном море.