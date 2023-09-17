Сьогодні ми не бачимо політичних умов для переговорів в Україні, — заступник генсека НАТО

За словами Мірчі Джоане, основа для миру в Україні існує. Є план із десяти пунктів президента Зеленського, який розділили і прийняли багато країн світу.

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Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 15 вересня заявив, що в НАТО не бачать політичних умов для мирного плану в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю AGERPRES під час свого візиту до Кишинева.

Він переконаний, що можливий план припинення російсько-українського конфлікту має ґрунтуватися на десяти пунктах, запропонованих президентом України Володимиром Зеленським.

"Війни непередбачувані за визначенням, і сьогодні ми не бачимо політичних умов для початку переговорів. Основа для миру існує. Є план із десяти пунктів президента Зеленського. Його розділили і прийняли багато країн, зокрема за межами НАТО, і тому я думаю, що це являє собою дуже, дуже хорошу основу", — сказав Мірча Джоане.

Заступник генсекретаря Альянсу зазначив, що у президента Байдена є формула, якої дотримується Північноатлантична організація — "немає рішення щодо України без України".

"Україна — суверенна держава, яку ми підтримуємо, і тільки вони зможуть встановити контури миру, в той момент, коли вони повірять, що це можливо, і ми продовжимо їх підтримувати, тому що їхня справа справедлива, і вона виправдана політично, стратегічно, юридично і морально, і ми продовжимо підтримувати Україну, не будучи частиною цього конфлікту", — заявив Мірча Джоане.

Нагадаємо, 6 серпня Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі в Саудівській Аравії. За словами керівника ОП, усі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав.

Раніше Фокус аналізував чому Саудівська Аравія почала шукати миру для України. Саудівська Аравія ініціювала проведення мирного саміту з питань закінчення війни в Україні. На зустріч запрошено понад 30 країн світу за винятком Російської Федерації.