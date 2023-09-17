Сегодня мы не видим политических условий для переговоров в Украине, — замгенсека НАТО

По словам Мирчи Джоанэ, основа для мира в Украине существует. Есть план из десяти пунктов президента Зеленского, который разделили и приняли многие страны мира.

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 15 сентября заявил, что в НАТО не видят политических условий для мирного плана в Украине. Об этом он сказал в интервью AGERPRES во время своего визита в Кишинев.

Он убежден, что возможный план прекращения российско-украинского конфликта должен основываться на десяти пунктах, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Войны непредсказуемы по определению, и сегодня мы не видим политических условий для начала переговоров. Основа для мира существует. Есть план из десяти пунктов президента Зеленского. Его разделили и приняли многие страны, в том числе за пределами НАТО, и поэтому я думаю, что это представляет собой очень, очень хорошую основу", — сказал Мирча Джоанэ.

Заместитель генсекретаря Альянса отметил, что у президента Байдена есть формула, которую придерживается Североатлантическая организация — "нет решения по Украине без Украины".

" Украина — суверенное государство, которое мы поддерживаем, и только они смогут установить контуры мира, в тот момент, когда они поверят, что это возможно, и мы продолжим их поддерживать, потому что их дело справедливое, и оно оправдано политически, стратегически, юридически и морально, и мы продолжим поддерживать Украину, не будучи частью этого конфликта", — заявил Мирча Джоанэ.

Напомним, 6 августа Андрей Ермак рассказал о результатах встречи в Саудовской Аравии. По словам руководителя ОП, все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

Ранее Фокус анализировал почему Саудовская Аравия начала искать мира для Украины. Саудовская Аравия инициировала проведение мирного саммита по вопросам окончания войны в Украине. На встречу приглашены более 30 стран мира за исключением Российской Федерации.