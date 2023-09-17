Кров і земля: військова з "Магури" показала кадри їхнього штурму на передовій (відео)

Відеокадри зняла боєць із позивним "Айрі", яка пішла на фронт, щоб помститися російським окупантам за терор у її рідній Бучі.

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Українські військові продовжують контрнаступ на Токмацькому напрямку, попри складну обстановку і втрати в живій силі. Коротке відео того, як бійці 47-ї ОМБр "Магура" відтісняють окупантів зняла жінка-військова з позивним "Айрі", а опублікував кадри головний редактор медіа "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

На відео відображена робота штурмовиків під час контрнаступу. Проти російських окупантів бійці ЗСУ застосовують стрілецьку зброю та гранатомети. Пересуваються вони вузькими виритими в землі траншеями. У кадр також потрапив і поранений український військовий, який лежить в окопі. Вочевидь, йому вже встигли надати першу допомогу, бо інший боєць перевіряє стан його пов'язки з бинтів, яка просочилася кров'ю.

Зазначимо, що Юрій Бутусов розповів історію жінки-оператора, яка зняла ці кадри безпосередньо з передової. Вона виконує бойові завдання на фронті разом з іншими бійцями бригади "Магура". До повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну жінка працювала педагогом у школі. За словами Бутусова, після окупації Бучі та терору, який російські військові влаштували в місті, українка пішла на фронт, щоб помститися за рідне місто. У лавах ЗСУ штурмовик отримала позивний "Айрі".

Нагадаємо, цього тижня бійці бригади "Магура" застосували проти російської техніки FPV-дрон. Бійці застосували FPV-дрон під час руху російської техніки. Бойова машина була уражена. Це сталося на Мелітопольському напрямку фронту.

А наприкінці серпня закордонні ЗМІ писали про те, що контрнаступ ЗСУ почався для військовослужбовців 47-ї бригади "Магура" дуже важко. Бригада вже накопичила досвід, особливо в розмінуванні, і діє більш методично. Попри це, бої проходять дуже важко. Наразі головна проблема бригади, за словами журналістів, — це часті поранення бійців і нестача часу на навчання та адаптацію нових військових, які приходять на місце поранених і вбитих.