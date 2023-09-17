"Джонсон неправий": у МЗС Британії заперечили експрем'єру через темпи допомоги Україні (відео)
Колишній британський прем'єр заявив, що союзники занадто повільно надають ЗСУ зброю. Зі свого боку міністр закордонних справ Великої Британії сказав, що "він помиляється в цьому питанні".
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відреагував на висловлювання Бориса Джонсона про постачання зброї Україні. На думку колишнього прем'єр-міністра, допомога надходить занадто повільно. Про це він сказав 17 вересня в ефірі каналу Sky News.
Коментуючи слова Джонсона, Клеверлі зазначив, що "віддає належне його лідерству в цьому питанні". При цьому глава МЗС підкреслив, що Велика Британія була першою країною, яка передала Україні бойові танки, далекобійні ракети, а також погодилася навчати українських льотчиків.
Джеймс Клеверлі сказав, що ставиться до коментарів експрем'єра "серйозно", однак, на його думку, обсяг британської військової допомоги, наданої Києву, є "доказом того, що він помиляється в цьому питанні".
Що сказав Борис Джонсон
Колишній глава британського уряду у своїй колонці для The Spectator від 16 вересня закликав прискорити допомогу Україні в її боротьбі з військовою агресією Російської Федерації. Він висловив упевненість у тому, що українців неможливо переконати скласти зброю або укласти угоду з Володимиром Путіним.
"Вони хочуть від нас тільки одного: зброї, щоб завершити справу, і тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути з цією справою. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо подивитися цим людям в очі і пояснити затримку?" — заявив Джонсон.
Експрем'єр зазначив, що українські військові потребують зенітно-ракетних комплексів, додаткових систем Patriot, а також більшої кількості далекобійних ракет, таких як британські Storm Shadow і американські ATACMS.
"Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно всього лише 200 складніших балістичних систем, таких як ATACMS, а у США в запасі є тисячі. Навіщо тримати їх на льоду? Якій ще меті вони могли б служити, щоб краще гарантувати довгострокову безпеку Заходу, включно зі Сполученими Штатами?", — написав він.
Джонсон також додав, що перемога Володимира Путіна стала б "катастрофою для Заходу та американського керівництва". Він зазначив, що це був би сигнал про те, що європейські кордони знову можуть бути змінені насильством.
Нагадаємо, 14 липня Борис Джонс написав у своїй колонці, що країни НАТО повинні були продемонструвати на саміті у Вільнюсі повагу і вдячність Україні у зв'язку з її опором Російській Федерації.
Раніше, 13 липня, Борис Джонс застеріг США від "втоми" від України. Експрем'єр Великої Британії заявив, що не може бути "жодних виправдань" для відтермінування членства України в НАТО.