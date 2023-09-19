"Підтримати мир": країни G7 закликали Китай вплинути на РФ для завершення війни в Україні

За даними журналістів, члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ із України.

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Міністри закордонних справ із країн "Групи семи" висловили звернення до Китаю з проханням вплинути на Росію з метою завершення збройного конфлікту в Україні. Про це пише Reuters.

Представники G7 провели зустріч на периферії Генеральної Асамблеї ООН і опублікували спільну заяву.

Члени "Великої сімки" висловили надію на активну участь Китаю в наполяганні на негайному, повному та беззастережному виведенні російських військ із України. Вони також привітали участь Китаю в зустрічі, що проводиться під керівництвом Києва в Джидді, й надалі підтримували Китай у його прагненні підтримувати справедливий і стійкий мир, включно з прямим діалогом із Україною.

У спільній заяві не згадується жодна країна, але йдеться про те, що її члени "знову закликають треті сторони припинити надавати Росії будь-яку допомогу в агресивній війні, інакше вони відчують серйозні витрати".

Нагадаємо, в липні на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали документ про "гарантії безпеки" для України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в декларації вказані конкретні умови безпеки.

29 серпня західні ЗМІ повідомили, що країни G7 не можуть дійти згоди щодо зобов'язань перед Україною, тому на підготовку відповідних домовленостей потрібно більше часу.