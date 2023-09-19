"Дрон заміняє людське життя": аеророзвідники 92 бригади розповіли подробиці боїв на фронті (відео)

Аеророзвідників ЗСУ розповіли, що окупанти активно застосовують засоби РЕБ, внаслідок чого іноді БПЛА не можуть виконати свої функції.

Related video

Результати роботи аеророзвідників дозволяють врятувати багато життів. Подробиці повідомили у 92-й ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook.

Бійці розповіли, що БПЛА відправляють на далекі дистанції, а іноді їх повернути не вдається. Окупанти застосовують засоби РЕБ, внаслідок чого БПЛА не можуть продовжувати свою діяльність.

"Добре, що це людське життя", – повідомив один із захисників.

Вони зазначили, що намагаються знайти усіх окупантів по лінії фронту, на тих ділянках, за які відповідають. Бійці наголосили, що кожен повинен робити свою справу. Захисники закликали допомагати ЗСУ та не забувати відправляти донати.

"Ми захистимо вас. І прийдемо з перемогою додому", – розповіли вони.

92 бригада ЗСУ у війні з Росією

Бригаду Збройних сил України створили у 2000 році. У 2011 році відбулося скорочення штату, а у 2015 році підрозділ планували ліквідувати.

Із початком російсько-української війни 2014 року незначні сили бригади перебували в Харківській області. Згодом підрозділ вирушив на Донеччину. Із 2022 року з'єднання брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на Харківському напрямку, а також у контрнаступі восени 2022 року.

Бригаду назвали на честь Івана Сірка — кошового отамана Запорізької Січі в XVII столітті.

Нагадаємо, у липні бійці 92 бригади збили російський безпілотник "Орлан". Спочатку захисники вирішили, що ракета пройшла повз і не влучила. Згодом бійці зафіксували, що дрон вдалося ліквідувати.