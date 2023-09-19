Живе в сараї і мріє про козу: як виживає єдина жителька двічі окупованого села на Харківщині

Під час одного з обстрілів жінка отримала поранення і отямилася в лікарні в Росії. Додому добиралася через Латвію, Білорусь та Польщу.

Related video

Село Дементіївка Дергачівської громади на Харківщині було двічі окуповане російськими загарбниками. Його двічі звільняли Сили оборони України, а від липня минулого року воно перебуває під контролем України. Зараз в населеному пункті залишилася лише одна жителька — 73-річна Віра Чорнуха. Про те, як вона виживає в зруйнованому війною населеному пункті пише видання "Медуза".

Село Дементіївка розташоване за 27 кілометрів на північ від Харкова. Від початку повномасштабної війни воно двічі було в окупації — з березня до травня та з 13 по 18 липня 2022 року. За Дементіївку йшли запеклі бої через її розташування. Окупанти використовували пагорби в населеному пункті для обстрілів Харкова з артилерії.

Віра Чорнуха на тлі свого зруйнованого будинку Фото: Sergey Kozlov EPA

73-річна Віра Чорнуха – єдина, хто зараз живе у Дементіївці. До найближчого сусіда – 11 кілометрів.

Важливо

"Я дуже боюся": журналісти розповіли, як сім'я з Донецької області виживає в умовах війни

Під час одного з обстрілів пенсіонерка отримала важке поранення і отямилася в лікарні в Росії. Наміру залишатися в країнці-агресорці вона не мала, тож попросила допомоги у волонтерів, і ті переправили її через Латвію до Білорусі, а потім до Польщі, звідки жінка добиралася у рідне село на Харківщину.

Пенсіонерка вирощує овочі і робить запаси на зиму Фото: Sergey Kozlov EPA

Повернувшись вона виявила, що в селі не лишилося живої душі, але тим не менш, так і залишилася жити в зруйнованій Дементіївці.

Власний будинок жінки згорів після обстрілу. Після цього пенсіонерка оселилася у сараї — вона вирощує овочі та хоче завести козу.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти викрали та вбили молоде подружжя у селі Мала Рогань. Тіла чоловіка і дружини знайшли наступного дня зі слідами від куль.

Раніше повідомлялося, що під час атаки на Херсон вранці 19 вересня загинув місцевий поліцейський. Андрій Тарчинський. Він раніше служив миротворцем у Боснії та Герцеговині, а також у Косово і зважився добровольцем повернутися на Батьківщину після анексії Криму.