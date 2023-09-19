"Хоробрі війська": наступ України "досягає стійкого прогресу", — глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на авіабазі Рамштайн оцінив контрнаступ України. За його словами, ЗСУ прориваються через добре укріплені лінії оборони ЗС РФ.

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Міністр оборони США Ллойд Остін 19 вересня на засіданні Контактної групи з оборони України, що проходить на авіабазі Рамштайн у Німеччині, заявив, що контрнаступ ЗСУ, який тривав кілька місяців, упевнено просувається вперед, повідомляє CNN.

"Хоробрі українські війська прориваються через добре укріплені лінії російської агресивної армії", — заявив Остін.

На зустрічі він закликав представників інших країн продовжити допомогу Києву в забезпеченні безпеки. На його думку, успіхи на полі бою в Україні "залежать від найважливіших можливостей, що надаються членами цієї контактної групи".

Ллойд Остін заявив, що наразі Україні було надано понад 76 мільярдів доларів прямої допомоги у сфері безпеки. Однак він додав, що Україна надалі потребує систем ППО.

"ППО рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати допомогу в галузі наземної протиповітряної оборони України", — сказав він. — "Наша спільна прихильність матиме життєво важливе значення під час нинішніх боїв і в майбутньому довгому шляху".

Також міністр оборони США зазначив, що напади РФ на зернову інфраструктуру України безпосередньо загрожують глобальній продовольчій безпеці.

"Москва нападає на українську інфраструктуру з липня, коли вона вийшла з угоди, яка давала змогу українським суднам обходити російську блокаду українських портів на Чорному морі та безпечно проходити водним шляхом до турецької протоки Босфор, щоб вийти на глобальні ринки", — нагадав міністр.

Остін заявив, що ЗС РФ знищили "щонайменше 280 тисяч тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 10,5 мільйонів осіб на рік".

"Чим більше Росія затягує свою війну, тим більш кричущою стає її жорстокість. Напади Росії вийшли далеко за межі поля бою і заподіяли незліченні людські страждання... Історія покаже всю нерозважливість нерозважливого, жорстокого і неспровокованого вторгнення Путіна у свого мирного сусіда", — наголосив Ллойд Остін.

Нагадаємо, США пообіцяли Україні постачання 31 одного танка M1 Abrams. Українські військові освоюють їх у Німеччині. Раніше оголошувалося, що американські танки надійдуть у вересні.