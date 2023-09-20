"Ініціатива за нами": експерти назвали причину провалу наступу ЗС РФ на лінії Куп'янськ-Лиман

За словами начальника Східного угруповання ЗСУ Іллі Євлаша, росіяни "неабияк отримали на горіхи" під час своєї спроби наступати. Крім того, провал визнав навіть глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, як зазначив експерт Олександр Мусієнко.

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Російські окупанти намагалися наступати по лінії Лиман-Куп'янськ, проте в результаті це ні до чого не призвело. Експерти в коментарі виданню "РБК-Україна" назвали кілька причин провалу ЗС РФ.

Станом на зараз можна констатувати, що наступ військ противника на лінії Лиман-Куп'янськ фактично зупинився. Відповідно, плани російського командування також провалилися, адже вони не були готові до опору з боку ЗСУ.

Протягом місяця жоден населений пункт на цьому напрямку так і не перейшов під контроль Російської Федерації, а максимальне просування становило до 2 кілометрів.

Начальник пресслужби Східного угруповання Ілля Євлаш зазначив, що однією з причин, чому бої вщухли, стало те, що ЗС РФ "неабияк дістали на горіхи" в районі Новоєгорівки Луганської області.

Інші експерти зазначили, що Росія так і не змогла відтягнути з південного напрямку підрозділи українських військових, і контрнаступ ЗСУ продовжився на всіх напрямках не на користь противника.

Експерти розповіли, чому наступ ЗС РФ на Лиман і Куп'янськ вважають провальним Фото: DeepStateMAP Експерти розповіли, чому наступ ЗС РФ на Лиман і Куп'янськ вважають провальним Фото: DeepStateMAP

"Провал визнав навіть російський міністр оборони Сергій Шойгу, який заявив, що армія перебуває в активній обороні. Ба більше, зараз ініціатива за нами. Саме наші війська змушують противника маневрувати так, як потрібно нам, а не так, як хочуть окупанти", — розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також зазначив, що ЗС РФ не були готові до опору, тому їхня кампанія видихнулася.

"А все чому? Тому що стягнуті на вісь групи військ "Центр" і "Захід" були недостатньо укомплектовані й не мали можливостей для наступальних операцій широким фронтом, особливо, коли потрібно проривати українську оборону", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 вересня у ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ пробити оборону під Куп'янськом. Російське командування намагається прорвати лінію оборони ЗСУ, повторюючи тактику "вагнерівців". Для цього влаштовує "м'ясні" штурми, в яких беруть участь колишні в'язні.