Промисловість зупинилася: дефіцит води в окупації призвів до великого безробіття, — ЦНС

В українському підпіллі зазначили, що нині російські загарбники задовольняють лише 60% потреб окупованих територій. Прісної води не вистачає навіть для мирних жителів, що порушує міжнародне право.

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Росіяни на тимчасово окупованих територіях України не можуть запустити повноцінну роботу захопленої промисловості. Всьому виною став дефіцит води. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву 20 вересня.

За інформацією українського підпілля, у росіян виникли нові проблеми на тимчасово окупованих територіях України, де вони не можуть задовольнити базові потреби мирного населення.

Через дефіцит прісної води фактично неможливо запустити в роботу промислових об'єктів, які зараз перебувають під тимчасовим контролем Російської Федерації.

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"Наразі окупанти задовольняють потреби захоплених регіонів сходу на 60%, через що води не вистачає навіть на задоволення потреб місцевого населення. Відтак, існує загроза для опалювального сезону. За таких умов про повноцінний запуск роботи промислових об'єктів не йдеться, зокрема, проблеми має нафтохімічна промисловість та лісопереробка", — йдеться в повідомленні.

Такі проблеми російських окупантів призвели до того, що в регіоні високий рівень безробіття і люди не можуть себе забезпечувати.

У Центрі національного спротиву окремо додали, що згідно з міжнародним правом, саме на російських окупантів перекладають відповідальність за забезпечення життєдіяльності жителів регіону.

Нагадаємо, 17 вересня в Центрі національного спротиву повідомляли, що РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи в Запорізькій області. Окупаційна "адміністрація" вже почала розчищення русла річки Молочна та підготовку до інженерних робіт. Такі дії можуть призвести до дефіциту питної води в місті Мелітополь.