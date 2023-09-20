"Спалює ворога": у ЗСУ розповіли подробиці застосування українського вогнемета РПВ-16 (відео)

Цей вогнемет називають "невеликою артилерією", адже зброя здатна знищувати укріплені райони та легкоброньовану техніку росіян.

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Бійці 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького розповіли, наскільки ефективно вдається застосовувати динамореактивний гранатомет з термобаричним боєприпасом одноразового використання РПВ-16. Фрагмент розмови з журналістами телеканалу "Рада" захисники опублікували у Facebook.

Вогнеметники розповіли, що калібр зброї у 93 міліметри прирівнюється до 155 мм зброї. Від цієї зброї російські окупанти не можуть врятуватися.

"Спалює ворога внаслідок дії температури 1500 до 3 000 градусів", – заяви один із бійців.

Цей вогнемет називають "невеликою артилерією". Ураження внаслідок влучання такої зброї значні. Переважно вона використовується по укріплених районах загарбників. Також вогнемет здатне ефективно ліквідовувати легку техніку окупантів.

Вогнеметники дають змогу штурмовим підрозділам зайти на позиції. З собою воїни беруть по два тубуси, оскільки це зброя одноразового використання.

Характеристики РПВ-16

РПВ-16 – динамореактивний гранатомет з термобаричним боєприпасом одноразового використання. Його представили у 2017 році на полігоні у Чернігівській області. У жовтні 2018 року українська армія отримала перші зразки.

Ефективна дальність – 300 м, максимальна – 1000 м. Бойова частина має масу 4 кг.

Під час влучання заряд бойової частини підривається і розпорошується. Внаслідок цього утворюється хмара діаметром 7-8. Температура згоряння такого аерозолю сягає 2500 градусів. На відстані понад 25 м ефект осколків є суттєвим.

Нагадаємо, 13 вересня вогнеметники показали, як працюють під час штурмів. Їхні дії дозволяють просуватися вперед та знищувати ворогів.