"Хотів утекти з України": у ДБР назвали причину затримання чоловіка, побитого в ТЦК Самбора

За словами радника зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяни Сап'ян, чоловік порушив правила перетину кордону, після чого співробітники військкомату застосували до нього силу. За перевищення повноважень їм загрожує позбавлення волі.

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Чоловіка, якого протягом тижня тримали під арештом і допитували в ТЦК міста Самбір у Львівській області, попередньо заарештували за спробу незаконного перетину українсько-польського кордону. Про це заявила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону.

За її словами, наразі потерпілий перебуває під наглядом медичних фахівців.

Сап'ян заявила, що військовозобов'язаного чоловіка, який є уродженцем Харківської області, затримали на кордоні з Польщею. Він нібито планував ухилитися від мобілізації та покинути територію України нелегально.

Правоохоронні органи склали протокол про порушення правил перетину держкордону.

"Його спіймали, запропонували піти в ТЦК і стати на облік, тому що він є військовозобов'язаним. У самому ТЦК йому радили пройти ВВК і піти служити. Він відмовився. Те, що на відео, є продовженням розвитку цих подій", — пояснила Сапьян.

Тетяна Сап'ян наголосила, що за незаконний перетин кордону застосовується адміністративна відповідальність, і чоловікові слід було лише сплатити штраф.

Також радниця зі стратегічних комунікацій ДБР наголосила, що протиправна поведінка чоловіка жодним чином не виправдовує фізичне насильство співробітників військкомату.

"Їм готується підозра за статтями про незаконне позбавлення волі, катування та перевищення військовою особою повноважень. Їм може загрожувати 5-10 років позбавлення волі", — додала вона.

На Львівщині затримали працівників ТЦК, які били чоловіка: що відомо

У Самборі на Львівщині затримали заступника начальника одного з відділів районного ТЦК і СП та військовослужбовця-водія цього відділу, які причетні до побиття чоловіка та його незаконного утримання його в приміщенні військкомату.

Слідством встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина і погрожував йому зброєю. Він наносив удари потерпілому по тілу та обличчю руками і ногами. Відео побиття виклали в мережу.

Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого в приміщенні військкомату від 12 вересня 2023 року. Його морили, били та знущалися, щоб він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.